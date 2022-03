Billy Joel, in fase di sviluppo un biopic senza la sua musica

È in cantiere un biopic su Billy Joel che si intitolerà Piano Man. Il film biografico è in lavorazione presso i Jaigantic Studios di Michael Jai White, con Adam Ripp incaricato di scrivere e dirigere la pellicola. Lo riporta in esclusiva il magazine statunitense Variety.



L'opera ripercorrerà la carriera di Billy Joel, soffermandosi sui primi anni. Dalla scoperta di Irwin Mazur, il manager che si occupava della band The Hassles a cui Joel si è unito quando era soltanto un adolescente, fino al suo concerto entrato nel mito, ossia quello del 1972, quando Billy Joel riuscì a calamitare l'attenzione di Clive Davis, le prime “parabole” di cui è protagonista uno dei mostri sacri della storia della musica saranno portate sullo schermo.



Tuttavia, come fa sapere Variety, il rappresentante di Billy Joel ha affermato che il musicista non è coinvolto in questo progetto cinematografico. Per questo motivo non saranno concessi i diritti sulla musica, sul nome e sulla sua storia di vita e nemmeno sarà permesso di raccontare qualcosa che somigli a quella che è stata la sua esistenza e la sua carriera. Ma quindi cosa verrà raccontato in Piano Man? Le esigenze musicali per il film sono "ancora da determinare", secondo i produttori, come riporta il giornalista Ethan Shanfeld di Variety. Ma, musica a parte, se Joel non ha dato il permesso di usare il suo nome e di raccontare nulla che somigli alla sua vita, carriera, opere e miracoli, forse bisognerebbe rivedere il titolo del biopic...



Variety però ha aggiunto che Jaigantic ha acquisito i diritti sulla vita di Irwin Mazur, che è stato il rappresentante musicale di Joel dal 1970 al 1972, l'anno prima della sua svolta commerciale e del suo successo mondiale. L'album di successo di Joel e la sua hit, Piano Man, sono stati infatti pubblicati nel 1973.



Il padre di Mazur era il proprietario del club di Long Island dove Billy Joel ha debuttato, assieme al gruppo The Hassles, nel 1966.