Billy Joel, Vinyl Collection - VOL.1 per celebrare 50 anni di carriera

In occasione dei primi 50 anni di carriera di Billy Joel, è uscito "Billy Joel - The Vinyl Collection, VOL.1 (Columbia Records e Legacy Recordings), una raccolta di 9 LP che racconta l'evoluzione del musicista come cantautore, performer e artista durante la sua ascesa da superstar internazionale negli anni 70.

Disponibili in digitale due brani dal vivo

Sono inoltre disponibili, insieme e per la prima volta in digitale, due brani dal vivo 'New York State of Mind' e 'Everybody Loves You Now', che danno ai fan un assaggio del nuovo disco Live at The Great American Music Hall -1975 in The Vinyl Collection, Vol.1

Nuovo video ufficiale in arrivo

In uscita anche un nuovo video ufficiale in animazione di 'Scenes from an Italian Restaurant' creato per i #50YearsofBilly da Lightborne Communications, presentato in anteprima il 30 settembre 2021. Infine su YouTube 'Everybody Loves You Now', il primo video promozionale ufficiale dell'artista girato nel 1971, traccia fondamentale (e b-side dei singoli 'She's Got a Way' e 'Tomorrow Is Today') del suo primo album solista 'Cold Spring Harbor'.

Nella raccolta i primi sei album in studio e il primo album dal vivo

The Vinyl Collection, Vol. 1 raccoglie i primi sei album in studio da solista di Billy Joel (Cold Spring Harbor, Piano Man, Streetlife Serenade, Turnstiles, The Stranger, 52nd Street) con il suo primo album dal vivo (Songs in the Attic) e una stampa esclusiva di Live at The Great American Music Hall - 1975, un concerto inedito disponibile per la prima volta nel cofanetto come doppio album in vinile 12". Tutti i titoli sono stati ricavati dai nastri originali e lavorati da Ted Jensen alla Sterling Sound.

Nel cofanetto anche un libretto di oltre 50 pagine

Il cofanetto include un libretto di oltre 50 pagine racconta l'inizio della carriera di Billy Joel attraverso foto d'archivio, un saggio di Anthony DeCurtis, le note personali dell'artista e curiosita' sulle sue canzoni, oltre che gli omaggi ai suoi colleghi musicisti, artisti e celebrita'.