Slitta uscita di Black Adam, Aquaman 2 e The Flash. Shazam! anticipato

Warner Bros ha annunciato la nuova data di uscita di molti dei suoi film più attesi. Unica pellicola ad arrivare in anticipo Shazam! Fury of the Gods Condividi

Cambiamenti in casa Warner Bros: la casa di produzione ha annunciato le nuove date di uscita di alcuni dei suoi film più attesi come Black Adam, Aquaman 2, The Flash e Shazam!.

Black Adam e gli altri, i film posticipati approfondimento Shazam! Fury of the Gods, Rachel Zegler nel cast del film Black Adam, il film che segna l'ingresso di Dwayne Johnson nel mondo DC Comics, sarebbe dovuto uscire il 29 luglio ma è stata rinviata di 3 mesi: la nuova release è fissata per il 21 ottobre. La pellicola, undicesimo film del DC Extended Universe, è l’adattamento cinematografico dei fumetti DC Comics creati da Otto Binder e C.C. Beck sul celebre antieroe Black Adam. Anche Aquaman and the Lost Kingdom e The Flash saranno posticipati dal 2022 al 2023 a causa dei ritardi di produzione. Il sequel con protagonista Jason Momoa è stato posticipato dal 16 dicembre 2022 al 17 marzo 2023 mentre la prima uscita della pellicola dedicata a Flash, interpretato da Ezra Miller, è slittata dal 4 novembre 2022 al 23 giugno 2023. DC League of Super-Pets, inoltre, il film animato ispirato ai fumetti e alle avventure degli eroi, non uscirà più il 20 maggio ma il 29 luglio. Ma le attese non sono finite qui: bisognerà aspettare per vedere Timothée Chalamet in Wonka: la data di uscita è passata dal 17 marzo 2023 al 15 dicembre 2023. C'è grande attesa per il film diretto da Paul King, caratterizzato da un cast stellare composto da Olivia Colman, Rakhee Thakrar, Keegan-Michael Key, Rowan Atkinson, Sally Hawkins, Jim Carter e Matt Lucas. Warner Bros ha inoltre annunciato che Shark - Il primo squalo 2, il sequel del film action con Jason Statham, arriverà nei cinema il 4 agosto 2023.

Shazam! Unico film anticipato approfondimento I migliori film da vedere a marzo 2022 in streaming e al cinema. FOTO Shazam! Fury of the Gods è l’unico film anticipato di qualche mese. La pellicola con protagonista Zachary Levi passa dal 2 giugno 2023 al 12 dicembre 2022, in tempo per il periodo natalizio. “Siamo entusiasti di portare ‘Shazam! Fury of the Gods per il pubblico come regalo di Natale quest’anno” ha detto Jeff Goldstein, presidente della distribuzione della Warner Bros. “Le famiglie di tutte le età lo apprezzeranno davvero.” La pellicola sarà nei cinema lo stesso giorno di Avatar 2, e così il regista David F. Sandberg ha commentato la notizia con ironia: “Ce la batteremo con Avatar 2. Povero James Cameron, se la sta facendo sotto al momento mi sa…” ha scherzato. “Buffo che Shazam 1 fosse un film di Natale uscito ad aprile e Shazam 2 sia un film estivo che uscirà a Natale. Con Shazam funziona così” ha continuato.