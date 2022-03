Oscar 2022 senza pace: premi tecnici, polemiche e dimissioni

approfondimento

Oscar 2022: Lady Gaga, Kevin Costner e Zoë Kravitz tra i presentatori

Per snellire la serata e far risalire l'audience sono state escluse dalla diretta gare importanti come l'editing, la colonna sonora originale, i set, il make up e il suono, oltre a tre categorie di short. I premi saranno consegnati sempre al Dolby Theater nell'ora che precede la trasmissione dal vivo durante la quale saranno mandati in onda, ma in versione registrata e abbreviata. Un portavoce di Fleischman ha confermato all'"Hollywood Reporter" le dimissioni. Oltre ad aver vinto l'Oscar per "Hugo" di Scorsese, il tecnico del suono è stato candidato per "Silenzio degli Innocenti" di Jonathan Demme, "Reds" di Warren Beatty e, sempre di Scorsese, "The Aviator" e "Gangs of New York". Ha avuto anche una lunga relazione con Spike Lee con film come "Fai la Cosa Giusta", "Mo' Better Blues", "Malcolm X" e "BlacKKKlansman". Non solo Fleischman ha espresso costernazione: ieri, nel corso della cerimonia dei premi della Art Directors Guild, Denis Villeneuve e Jane Campion hanno criticato la decisione dell'Academy: "Stanno gettando il bebe' con l'acqua del bagno", ha detto il regista di "Dune" che ha ricevuto uno degli awards, mentre la Campion, in quarantena per Covid, ha definito il design "parte vitale nella creazione di un buon film".