A partire dal 4 marzo è disponibile su Sky Primafila Premiere, House of Gucci di Ridley Scott. il film è la traspizione cinematografico del libro "House of Gucci. Una storia vera di moda, avidità, crimine "(The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed) scritto da Sara Gay Forden, è ispirata agli eventi che nel 1995 portarono Patrizia Reggiani a essere la mandante dell'omicidio di Maurizio Gucci, suo marito, nonché imprenditore e presidente della casa di moda Gucci. Una pellicola interpretata da un cast stellare. I protagonisti, infatti, sono Lady Gaga (Patrizia Reggiani), Adam Driver (Maurizio Gucci), Jeremy Irons (Rodolfo Gucci), Al Pacino (Aldo Gucci), Jared Leto (Paolo Gucci) e Salma Hayek (Giuseppina Auriemma), mentre Göran Lundström, Anna Carin Lock e Frederic Aspiras sono stati candidati agli Oscar 2022 per il miglior trucco e acconciatura.