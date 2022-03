Festival di Toronto bandisce le delegazioni russe

approfondimento

Guerra in Ucraina, stop di Netflix a distribuzione titoli russi

Dopo la decisione del Festival del Cinema di Cannes di non far partecipare delegazioni russe ufficiali alla prossima edizione prevista dal 17 al 28 maggio in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI), anche il Toronto International Film Festival ha bandito tutte le organizzazioni cinematografiche e i media supportati dallo stato russo, così come gli ambasciatori e le delegazioni culturali russe, saranno bloccati dal festival che si svolgerà dall'8 al 18 settembre. Tuttavia, il lavoro di registi russi indipendenti continuerà ad essere incluso nel festival e nella programmazione del TIFF tutto l'anno. Il bando parziale riguarda sia le selezioni in vista della rassegna in programma ogni anno in settembre sia la programmazione normale che va avanti tutto l'anno.