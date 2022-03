Dragon Ball Super: Super Hero, il trailer del film

A quattro anni dall’uscita di Dragon Ball Super: Broly , che ha incassato oltre 13,5 miliardi di yen al botteghino, lo studio di animazione Toei Animation è pronto per regalare ai suoi fan un nuovo capitolo, ricco di sorprese e colpi di scena . Dragon Ball Super: Super Hero è il primo film animato esclusivamente in CGI (computer grafica) del franchise. L’opera sarà disponibile a partire dalla fine del mese di aprile nelle sale cinematografiche giapponesi.

Il debutto di Dragon Ball Super: Super Hero è atteso in Giappone il prossimo 22 aprile e le aspettative sono molto alte, soprattutto dato il grande successo del capitolo precedente. Non è stata ancora resa nota la data di uscita in Italia.

Dragon Ball Super è una serie animata nipponica, trasmessa in Giappone dalla Fuji Television e prodotta dalla Toei Animation. Questo grande lavoro, conclusosi con l’episodio numero 131, è arrivato in Italia il 23 dicembre del 2016 ed è andato in onda su Italia 1. L’ultimo episodio è stato trasmesso il 20 settembre 2019 (Una conclusione miracolosa! Addio Goku, fino al giorno in cui ci rivedremo di nuovo!)

Il film Dragon Ball Super: Broly, uscito il 28 febbraio 2019 e distribuito da Koch Media Italia e Anime Factory, è il sequel della serie tv ed è attualmente disponibile su Netflix, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Il nuovo film animato Dragon Ball Super: Super Hero è il ventunesimo della serie, nonché il secondo interamente dedicato a Dragon Ball Super.