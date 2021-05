Dragon Ball Super: confermato il nuovo film per il 2022

Dragon Ball Super: cosa sappiamo

Il secondo film di Dragon Ball Super uscirà nel 2022, ma non si sa ancora in quale mese. Si tratta del secondo lungometraggio ufficiale tratto dalla serie animata. Per il resto di questa nuova pellicola non si sa praticamente nulla, tranne ciò che ha svelato Akira Toriyama, autore di Dragon Ball. Toriyama ha svelato che "un personaggio inaspettato" avrà un ruolo di grande importanza all'interno della storia del nuovo film. "La nuova uscita sarà il secondo film basato su Dragon Ball Super. Il primo film del 2018 è stato un grande successo, con un record mondiale al botteghino di oltre 120 milioni di dollari", ha fatto sapere il fumettista. “Non posso rivelare molto della trama ancora, ma siate preparati ad eventi estremi, che potrebbero portare un inaspettato personaggio. Ci avventureremo in un territorio inesplorato in termini di estetica visiva per offrire al pubblico qualcosa di incredibile, quindi spero che non vediate l’ora che arrivi il nuovo film!". Sappiamo che Toriyama ha lavorato alla sceneggiatura e ai dialoghi anche di questo secondo film di Dragon Ball Super, così come successo per la prima pellicola, “Dragon Ball Super: Broly”. Il nuovo film animato di Dragon Ball segnerà il 21esimo ingresso del franchise al cinema e il secondo legato al brand di Dragon Ball Super.