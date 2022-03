Film stasera in TV da non perdere mercoledì 2 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 2 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film romantico da vedere stasera in tv



I met a girl – La ragazza dei sogni, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Un ragazzo schizofrenico s’innamora di una ragazza che svanisce nel nulla, non sapendo se sia reale o meno.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Dogman, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Marcello Fonte ed Edoardo Pesce nel film di Matteo Garrone ispirato alla storia del canaro della Magliana.

The Gift, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Sam Raimi dirige Cate Blanchett in un horror drama. Una chiaroveggente scopre un cadavere e sconvolge l’intera cittadina.

Film commedia da vedere stasera in tv



Parental Guidance, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Billy Crystal e Marisa Tomei in una commedia. Due nonni devono badare a dei pestiferi nipoti.

Julie & Julia, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Meryl Streep e Amy Adams. Una ragazza decide di sfidare una donna che aveva pubblicato un libro di cucina 50 anni prima.

The Truman Show, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Visionario film di Peter Weir con Jim Carrey. Un ragazzo è il protagonista inconsapevole di un costante reality show ma un incontro inatteso farà cambiare la sua vita.

Uno di famiglia, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Pietro Sermonti interpreta un professore che salva la vita a uno studente che appartiene a una famiglia di malavitosi.

American Graffiti, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Cult generazionale con Harrison Ford e Ron Howard, per la regia di George Lucas.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Minority Report, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Tom Cruise in un film di Steven Spielberg tratto da un racconto di Philip K. Dick. In un mondo in cui i crimini vengono previsti prima di avvenire, il capo della polizia viene accusato.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Batman, ore 21:15 su Sky Cinema Batman



Primo film sul crociato di Gotham a firma Tim Burton, con Michael Keaton e Jack Nicholson protagonisti.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Il cavaliere oscuro, ore 21:15 su Sky Cinema 4K



Sequel di Batman Begins, sempre con la regia di Nolan. Questa volta Batman deve affrontare la minaccia di Joker

Film horror da vedere stasera in tv



The Conjuring – Per ordine del diavolo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Patrick Wilson e Vera Farmiga nella storia vera di due demonologi che si vogliono scagionare dall’accusa di omicidio di un ragazzo posseduto.

I programmi in chiaro



Bentornato papà, ore 21:25 su Rai 1



Donatella Finocchiaro in un film familiare. Un drammatico evento costringe una famiglia a trovare nuovi equilibri.

Un’ora sola vi vorrei, ore 21:20 su Rai 2



Enrico Brignano in uno spettacolo a tema festivo su svariati temi, dalla musica all’attualità.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3



Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Controcorrente, ore 21:20 su Rete 4



Rotocalco televisivo in cui si discute di politica e temi sociali, con Veronica Gentili alla conduzione.

Fiorentina-Juventus, ore 21:00 su Canale 5



Semifinale di andata della Coppa Italia tra la squadra di Italiano e quella di Allegri.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1



Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7



Andrea Purgatori conduce un programma di approfondimento su temi storici, di attualità e sociali.

Bruno Barbieri – 4 Hotel, ore 21:30 su TV8



Lo chef Bruno Barbieri mette alla prova 4 gestori di hotel in giro per l’Italia per scoprire il migliore, regione per regione.

Sei giorni, sette notti, ore 21:25 su Nove

Harrison Ford è un burbero cinquantenne che naufraga su un’isola deserta insieme a una giornalista di New York.