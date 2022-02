Jerry Lewis, accuse di molestie sessuali in un nuovo documentario

La leggenda del cinema statunitense viene accusata da alcuni suoi collaboratori in un breve documentario che è stato pubblicato da Vanity Fair USA. Lo firmano Kirby Dick e Amy Ziering, già dietro la cinepresa per la docu-serie firmata HBO in cui Mia Farrow ha accusato di molestie Woody Allen

Riscosse un enorme successo come protagonista di commedie come The Nutty Professor e Cinderfella. È morto nel 2017, all'età di 91 anni.

È uscito un nuovo documentario in cui viene accusato di molestie sessuali Jerry Lewis, il celebre comico, attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e cantante, nonché autore, produttore, conduttore televisivo e filantropo statunitense che è scomparso nel 2017. In un breve documentario di denuncia che è stato pubblicato da Vanity Fair, nella sua edizione statunitense, sono contenute pesanti accuse di molestie sessuali e di aggressioni. Il documentario si basa sulle interviste alle attrici Karen Sharpe e Hope Holiday, interpellate da Kirby Dick e Amy Ziering. Questi ultimi sono coloro che hanno affrontato le accuse di Mia Farrow contro Woody Allen nella docu-serie firmata HBO dal titolo Allen v Farrow, oltre essere la coppia che sta dietro al film candidato all'Oscar The Hunting Ground, il documentario del 2015 diretto e sceneggiato da Dick e prodotto da Ziering che racconta degli abusi sessuali che avvengono nei campus universitari americani. In questo nuovo documentario focalizzato sulle molestie sessuali da parte di Jerry Lewis vengono presentate voci che testimoniano fatti molto forti. Il personaggio di cui parliamo è uno degli artisti più famosi del mondo dello spettacolo, vero e proprio divo il cui successo esplose tra gli anni ’50 e gli anni ’60.

L’accusa di molestie da parte di Karen Sharpe



Karen Sharpe è un'attrice statunitense che ha incontrato Jerry Lewis quando quest'ultimo era un divo senza pari, al suo apogeo del successo.

Sharpe venne scelta per impersonare la fiamma di turno su cui aveva messo gli occhi Lewis nella commedia The Disorderly Orderly, uscita nel 1964.



Nel documentario pubblicato da Vanity Fair USA l'attrice racconta che stava preparando i costumi nell'ufficio di Jerry Lewis quando il divo ha ordinato a tutti di uscire dalla stanza. A tutti tranne lei.

Lewis “ha incominciato a venirmi sopra”, dichiara Sharpe nel documentario. “Mi ha preso. Ha incominciato ad accarezzarmi. Si è aperto la cerniera dei pantaloni. Francamente, sono rimasta sbalordita”, racconta l'attrice.



“Ho alzato la mano e ho detto: ‘Aspetta un minuto. Non so se questo è un requisito per le tue protagoniste, ma è qualcosa che non faccio'", spiega oggi l'attrice di fronte alle telecamenre del documentario. “Ho visto che era furioso. Ho avuto la sensazione che non gli fosse mai successo”.



Karen Sharpe non ha potuto lasciare il set di quella pellicola poiché aveva già firmato un contratto che la vincolava. Dopo alcuni giorni dall'accaduto, quando è ritornata sul set, a tutta la troupe era stato chiesto di non rivolgere la parola all'attrice, eccezion fatta per il regista e per l'assistente alla regia.

Karen Sharpe ha raccontato che Jerry Lewis impose di non fare le prove in sua presenza: non voleva recitare con lei a meno che non ci fosse una cinepresa a registrare.

Il comico quindi non ha più interagito con lei, se non durante lo stretto tempo necessario per le riprese, di fronte alla telecamera.