Buster Keaton, James Mangold dirigerà il biopic sulla star del muto

Il magazine statunitense Deadline riporta in esclusiva la notizia che il regista - attualmente alle prese con Indiana Jones 5, che vedremo nel 2023 - sta pensando a una pellicola incentrata su uno dei talenti più iconici della Hollywood pre-classica, quella del cinema senza sonoro

Il regista James Mangold dirigerà il film biografico su Buster Keaton, la star del cinema muto diventata un'icona della Hollywood pre-classica, quella del cinema senza sonoro appunto.

A riportare in esclusiva la notizia è il magazine statunitense Deadline, che afferma che il regista - attualmente impegnato nella produzione di Indiana Jones 5, che vedremo nel 2023 - si starebbe dedicando anche a un'altra pellicola di tutt'altro genere, il biopic su Keaton.



Le fonti su cui Deadline si basa parlano di un progetto cinematografico che Mangold starebbe sviluppando per 20th Century Studios.

Oltre a dirigere, James Mangold sarà anche il produttore.



Il film è basato sul libro Buster Keaton: Cut to the Chase di Marion Meade e pare che questo titolo cinematografico sia stato anteposto a tutti gli altri da parte dei dirigenti di 20th Century, che avrebbero fatto di questo biopic una priorità assoluta.



Deadline fa sapere che il progetto è nelle primissime fasi e che la produzione sta incontrando in questi giorni gli sceneggiatori da selezionare per lavorare all'adattamento del libro.



L'attesa si taglia con il coltello, sia per il soggetto sia per il nome che dirigerà, dato che si tratta del regista del biopic premio Oscar Walk the Line, la pellicola biografica sul musicista Johnny Cash.



Buster Keaton è sinonimo di cinema americano, una vera e propria icona immortale di Hollywood.



Al secolo Joseph Frank "Buster" Keaton, questo attore comico è stato un pioniere del cinema. Ha lavorato agli albori del cinema muto, diventandone una delle colonne portanti, così come portante è pure della storia della settima arte in generale.

A lui si devono classici intramontabili come Il generale e Sherlock Jr.



In Italia, negli anni Venti e Trenta del secolo scorso, era conosciuto con il nome d'arte di Saltarello. Questo pseudonimo lo si deve proprio alle sue gang acrobatiche, quelle per cui saltava di qua e di là sullo schermo cinematografico e televisivo. Divenne famoso non soltanto per quelle acrobazie ma anche per l'espressione malinconica e stralunata che caratterizzava tutti i suoi indimenticabili personaggi. È considerato uno dei maestri del periodo del cinema muto classico e l'American Film Institute l'hai inserito al 21º posto tra le più grandi star della storia del cinema.



James Mangold, il perfetto regista per questo biopic

Sembra che a dirigere un film biografico su di lui non ci sia nome migliore rispetto a quello di James Mangold.



“Mangold sembra perfetto per dare vita alla storia di Keaton, data la sua gamma sia nel fornire i suoi incredibili set in film come 3:10 per Yuma, Logan, Ford v Ferrari e il prossimo Indiana Jones 5, sia nel fornire storie equilibrate con ricche gallerie di personaggi come il suo precedente film biografico di Johnny Cash, vincitore dell’Oscar, Walk the Line”, scrive Justin Kroll di Deadline.



La collaborazione tra Mangold e 20th Century Studios risale ad alcuni anni fa, quando il regista è stato scelto da Hugh Jackman per rilevare il franchise di Wolverine, arrivando così a sedersi sulla sedia director sui set di The Wolverine e Logan.

Dopo che la 20th Century è stata acquisita dalla Disney, James Mangold è stato selezionato sia dagli studios sia da Steven Spielberg in persona per occuparsi della regia del quinto capitolo della saga cinematografica di Indiana Jones.

Proprio adesso Mangold sta girando con Harrison Ford, il mitico attore che per il quinto atto dell'epopea riprende il ruolo di Jones.



Mangold è rappresentato da WME, Management 360 e Sloane Offer Weber & Dern.