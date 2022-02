Thor: Love and Thunder, Peter Dinklage potrebbe far parte del cast

L'attore, ex star di Game of Thrones, ha fatto intendere che potrebbe far parte del cast del nuovo film del Marvel Cinematic Universe Condividi

Peter Dinklage ha fatto il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Eitri in Avengers: Infinity War. Ora sembra che ci siano buone possibilità di vederlo tornare di nuovo in Thor: Love and Thunder.

Peter Dinklage, le sue parole approfondimento Thor Love and Thunder, le prime promo art svelano i look A suggerire questa possibilità è stato lo stesso attore durante un’intervista ad Empire, a margine della promozione stampa del suo Cyrano. “Beh, c’è un altro film di Thor in arrivo, no? Quello in uscita diretto da Taika Waititi. Ma io non ho detto nulla, non ho detto nulla. Se muori in un film della Marvel non significa che sia la tua ultima partecipazione a una pellicola del Marvel Cinematic Universe. È quella la roba folle. Non ha alcuna importanza. Qualcuno potrebbe fare una serie tv, perché ora ci sono anche quelle. È il mondo della Marvel e ne facciamo tutti parte” ha dichiarato, sibillino. In Avengers: Infinity War Peter Dinklage ha interpretato Eitri, l’unico dei Nani lasciato in vita da Thanos in quel di Nidavellir.

Thor: Love and Thunder, cosa sappiamo approfondimento Vegetariano e con un passato musicale: 9 curiosità su Peter Dinklage L’uscita del quarto film di Thor, diretto da Taika Waititi, è prevista per il 6 luglio 2022. Il nuovo capitolo dedicato alle avventure del Dio del Tuono, interpretato da Chris Hemsworth, riporterà sul grande schermo anche Natalie Portman come Jane Foster, Jamie Alexander nel ruolo di Lady Sif e Chris Pratt nei panni di Peter Quill/Star-Lord, insieme agli altri Guardiani della Galassia. Oltre alla presenza di Zeus, interpretato da Russell Crowe, secondo alcune voci nel film potrebbe esserci anche la Dea Bastet e tante altre divinità dell’universo Marvel. Questa la sinossi ufficiale: “Marvel Studios’ Thor: Love and Thunder inizia quando Thor e i Guardiani della Galassia uniscono le forze per combattere il malvagio Gorr, il Macellatore di Dèi”. Il villain sarà interpretato da Christian Bale. Thor: Love and Thunder, romanticismo più presente Tessa Thompson, il volto di Valkirie, ha dichiarato che in Thor: Love and Thunder potrebbe essere dato maggiore spazio alle trame romantiche. “Si parla tanto di rappresentanza, e naturalmente sul fronte della comunità LGBTQ+ c'è ancora parecchio da fare. Nei fumetti però ci sono tanti personaggi queer! È difficile perché io e Taika avremmo voluto andare oltre, ma all'interno di questo film non c'era molto altro da fare. Sfortunatamente in generale i film Marvel non si soffermano molto sulle storie d'amore. Penso però che il prossimo Thor cambierà leggermente la linea, il che è eccitante. E interpretare un personaggio che mi assomiglia poco è altrettanto eccitante”.