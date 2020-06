Buon compleanno Peter Dinklage, il Tyrion Lannister di “Game of Thrones”, che non dovette sostenere un provino per la parte

Nato l’11 giugno 1969, Peter Dinklage compie 51 anni nel 2020. La sua carriera cinematografica ha avuto inizio nel 1995, anno nel quale ha preso parte anche alla serie TV “Seinfeld” (prestando soltanto la voce). Tanti i film nel corso degli anni, anche se indubbiamente il ruolo che lo ha consacrato riguarda il piccolo schermo. Si tratta di Tyrion Lannister nella serie TV “Game of Thrones”. Ecco alcune curiosità sull’attore, quattro volte vincitore di un Emmy.

I ruoli

Non si è mai fatto limitare dalla propria condizione fisica (Dinklage è alto 135 cm), ricercando sempre ruoli che fossero adatti a qualsiasi interprete. Riceveva però molto offerte per interpretare nani o folletti. Per questo motivo era diffidente nei confronti del progetto “Game of Thrones” inizialmente.

La dieta

È ormai da anni impegnato nella lotta per i diritti degli animali. Ha spesso dichiarato di non poter mai fare del male a un animale per i propri bisogni. È un vegetariano convinto. Tyrion però mangia decisamente molta carne nel corso degli episodi. Per ovviare al problema vennero preparate montagne di tofu per lui, tofu a forma di selvaggina!

Un problema di topi

Negli anni ’90 viveva in un appartamento a Brooklyn con il compagno di college Ian Bell. Lavorava per diventare un attore, e i soldi erano decisamente un problema per entrambi. I due non potevano usare neanche il forno, perché in ogni dove si annidavano dei topi. Quando fecero presente la cosa al padrone di casa, questi tirò fuori un coltello in mezzo al soggiorno.

I soldi per l’affitto

Il salotto dell’appartamento che condivideva con il compagno di college era una grande sala da feste. I due le organizzavano per raccogliere soldi per poter pagare l’affitto. Non erano così rare le volte in cui recitavano per gli altri delle poesie da ubriachi.

Cersei Lannister

Peter e Lena Headey sono grandi amici. Al tempo dei casting per la prima stagione fu proprio Dinklage a fare il suo nome per il ruolo di Cersei Lannister. Dopo l’ottima interpretazione dell’attrice in “300” di Zack Snyder, l’amico ha subito pensato a lei per la potente regnante.

Stesso ruolo in due film

Nel 2007 è stato impegnato al cinema con “Funeral Party”, interpretando il personaggio di Peter. Nel 2010 invece è Frank ne “Il funerale è servito”. Quest’ultimo è il remake americano del primo. Un ruolo identico, con l’unica differenza data dal cambio del nome.

Passato musicale

Molti anni fa faceva parte di una band punk-funk-rap, i “Whizzy”. Un’esperienza che lo ha segnato particolarmente, soprattutto a causa di una cicatrice alquanto simile a quella ricevuta sul set di “Game of Thrones”. Saltando sul palco, perse l’equilibrio e si ritrovò a terra, dove venne involontariamente preso a calci in faccia.

Nessun provino

George R. R. Martin e la HBO avevano un solo nome in mente per il ruolo di Tyrion Lannister. Una volta convinto del progetto, Peter Dinklage non dovette sostenere alcun provino per la parte.

Le origini

È per metà tedesco e per metà irlandese. Il cognome d’origine della sua famiglia era von Dinklage, ma si decise di lasciar cadere il “von” per renderlo meno tedesco e più orecchiabile in America.