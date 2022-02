Io sono nessuno, il film con Bob Odenkirk in prima tv su Sky Cinema

Bob Odenkirk (Better Call Saul, Breaking Bad), Connie Nielsen (Il Gladiatore, Wonder Woman 1984) e Christopher Lloyd (Ritorno a futuro) in un action thriller dall’autore di John Wick. In prima tv questa sera su Sky Cinema Uno



Il vincitore dell’Emmy Bob Odenkirk (Better Call Saul, The Post, Nebraska) interpreta Hutch Mansell, il protagonista di Io sono nessuno Io sono nessuno, in prima tv su Sky Cinema Uno lunedì 21 febbraio e disponibile on demand

Il film è diretto dall'acclamato regista Ilya Naishuller (Hardcore Henry), da una sceneggiatura di Derek Kolstad, l'architetto narrativo della serie di John Wick, con la partecipazione del leggendario vincitore dell'Emmy Christopher Lloyd nel ruolo del padre di Hutch e dell'eclettico attore e musicista RZA nel ruolo del fratello di Hutch, il cui talento nascosto aiuta Hutch nella sua ricerca di vendetta.

La pellicola è prodotta da Kelly McCormick e David Leitch, i creatori dello spinoff di Fast & Furious, Hobbs & Shaw, di Deadpool 2 e di Atomica Bionda, con la loro società 87North, da Braden Aftergood (Hell or High Water, Wind River) per la Eighty Two Films, e da Bob Odenkirk e Marc Provissiero (Hulu’s PEN15) per la Odenkirk Provissiero Entertainment. I produttori esecutivi sono Derek Kolstad, Marc S. Fischer e Tobey Maguire