Morto Frank Pesce, attore in Top Gun e Creed

Scomparso a 75 anni, per le complicanze della demenza senile da cui era affetto; il caratterista aveva esordito come comparsa in Il Padrino. La sua è stata una carriera lunga oltre 40 anni, conclusa nel 2015 con un ruolo nello spin-off di Rocky con Michael B. Jordan protagonista

È morto all’età di 75 anni Frank Pesce. Attore caratterista reso celebre dalle interpretazioni in Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills e nei telefilm Casalingo superpiù e Miami Vice. Pesce era ricoverato al Providence Saint Joseph Medical Center di Burbank, in California, a seguito di complicazioni legate alla sua demenza senile. La sua morte è stata annunciata a The Hollywood Reporter dalla compagna Tammy Scher.

L'esordio da comparsa in Il Padrino leggi anche Gaspard Ulliel, morto l’attore francese. I suoi film più famosi. FOTO Pesce era nato a New York l’8 dicembre del 1946, figlio di due genitori italoamericani. La sua è stata una lunga carriera cinematografica, durata oltre 40 anni, cominciando come comparsa ne Il Padrino di Francis Ford Coppola e proseguita con ruoli in produzioni iconiche come Top Gun, Beverly Hills Cop, Flashdance, American Gigolo, Donnie Brasco. La sua ultima apparizione sul grande schermo era stata in Creed – Nato per combattere, film della saga di Rocky uscito nel 2015 in cui Michael B. Jordan interpreta il figlio di Apollo Creed.