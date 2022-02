L'ex interprete di Ron nella saga di Harry Potter sarà tra i protagonisti della nuova misteriosa pellicola del regista Condividi

Ci sarà anche Rupert Grint nel cast del nuovo film di M. Night Shyamalan, Knock at the Cabin. Per l'attore, diventato famoso grazie al ruolo di Ron Weasley in Harry Potter, non è la prima collaborazione con il regista: Grint fa già parte del cast della serie Servant, diretta proprio da Shyamalan.

Knock at the cabin, cosa sappiamo approfondimento Rupert Grint nel cast di Cabinet of Curiosities, serie tv di Del Toro Il prossimo thriller horror di M. Night Shyamalan, Knock at the Cabin, uscirà nelle sale il 3 febbraio 2023. Rupert Grint non è l’unico nuovo ingresso nel cast del film, che recentemente ha accolto anche Nikki Amuka-Bird. Anche per l'attrice non è il primo film con il regista de Il sesto senso, dato che ha fatto parte del cast di Old, la pellicola di Shyamalan arrivata nei cinema la scorsa estate. Del nuovo film si sa ancora poco: di certo la trama ruoterà attorno al protagonista, interpretato da Dave Bautista. Il nuovo progetto sarà prodotto da Shyamalan e Ashwin Rajan attraverso la Blinding Edge Pictures insieme a Marc Bienstock e Steven Schneider.

Rupert Grint, le sue parole approfondimento Migliori film da vedere a febbraio 2022 in streaming e al cinema FOTO Recentemente Rupert Grint ha parlato della serie Servant con Repubblica, raccontando il rapporto con il regista M. Night Shyamalan. "Ha un modo di lavorare molto peculiare, nessuno conosce la serie meglio di lui, è un narratore straordinario. Il suo segno è ovunque nella storia: nella prospettiva così scomoda e nella sua capacità di tenere tutto avvolto nel mistero più profondo. Mentre giriamo non sappiamo esattamente dove tutto questo ci porterà, i personaggi rimangono continuamente in un limbo tra realtà e soprannaturale, una situazione di disagio che lo rende un set unico". E poi: “Sviluppare un personaggio per un periodo di tempo così lungo è un’esperienza importante e la sto facendo anche con Servant, ora sono cinque anni ormai, amo poter aggiungere sempre nuovi livelli e dimensioni”. Per Rupert Grint non è facile liberarsi dall'associazione immediata con il suo personaggio più celebre, il goffo Ron Weasley di Harry Potter. “Non è che io consapevolmente abbia cercato di liberarmi di Ron a quel tempo, semplicemente mi sono indirizzato verso storie interessanti e personaggi interessanti. Sarebbe sciocco da parte mia scrollarmi di dosso quel personaggio, sarà sempre parte di me qualsiasi altra cosa farò. Quando ho finito quei film non ero sicuro di saper fare qualcos’altro quindi rimettersi in gioco è stata una sfida, mi sono chiesto sarò capace di dar vita ad un altro personaggio? E poi è arrivato un personaggio come Julian” ha rivelato.