What’s My Name l'ultimo film di Jean-Claude Van Damme prima del ritiro

Una lunghissima carriera alle spalle per Jean-Claude Van Damme che, superati i 60 anni, ha deciso di lasciarsi alle spalle la carriera cinematografica. Il tipo di pellicole action cui ci ha abituati nel corso degli anni richiede uno sforzo fisico davvero incredibile, il che spiega in breve le motivazioni di tale scelta.

Stando a quanto riportato da Deadline, l’ultimo film di Van Damme sarà What’s My Name? di Jeremy Zag. Una pellicola che pare possa giocare molto con elementi della vita dell’attore, muovendosi tra realtà e invenzione. Non sempre amatissimo a causa del suo carattere, Van Damme ha generato più di qualche rumor nel corso della sua carriera, soprattutto durante gli anni ’80 e ’90. Non si può dire, però, che non sia una leggenda del cinema mondiale.

“Volevo abbandonare il palco con una rivisitazione della mia carriera, a cominciare da Senza esclusione di colpi, il film che mi ha donato la fama internazionale. Voglio che What’s My Name? Sia una versione di quella pellicola, anche se a un livello più alto. La sceneggiatura mostra come la mia carriera stia andando a picco. Sono infelice perché ho vissuto 30 anni in albergo, il che è vero. Ci saranno elementi reali della mia vita, di come sono partito dal Belgio e arrivato a Hollywood. Esco da una premiere e un’auto mi travolge, perché sono ubriaco. Mi risveglio e non so come mi chiamo e nessuno sa chi sono”.