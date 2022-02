Zendaya reciterà in Challengers, il film sul tennis di Luca Guadagnino

Un cast d'eccezione per Luca Guadagnino. Il regista italiano dirigerà infatti Zendaya, Josh O'Connor e Mike Faist in Challengers. La notizia è stata antiicipata dal magazine americano Deadline. La MGM ha recentemente acquisito i diritti con la produzione di Amy Pascal, Guadagnino, Zendaya e Rachel O'Connor della Pascal Pictures. Justin Kuritzkes ha scritto la sceneggiatura.

Challangers, la trama

Challangers è un film sul mondo del tennis. La storia segue Tashi (Zendaya), una tennista diventata allenatrice, che ha preso suo marito, Art, e lo ha trasformato da un giocatore mediocre in un campione del Grande Slam di fama mondiale. Per scuoterlo dalla sua recente serie di sconfitte, gli fa giocare un evento "Challenger" - vicino al livello più basso del tour professionistico - dove si trova ad affrontare Patrick, il suo ex migliore amico ed ex fidanzato di Tashi.

Challangers, il cast

Il film è in preparazione per marzo e ha preso il volo quando la star di Euphoria e di Dune ha accettato il ruolo di Tashi, O'Connor (premio Emmy per il principe Carlo di The Crown 4) e Faist (nomination ai Bafta per il Riff di West Side Story di Steven Spielberg) hanno iniziato i colloqui per unirsi nel progetto. Guadagnino sta attualmente lavorando alla post-produzione dell'attesissimo Bones and All, dove ha diretto un'altra giovanissima star di Hollywood, quel Timothe'e Chalamet collega di Zendaya sul set di Dune. Il film potrebbe partecipare al Festival di Cannes.