Addio a Douglas Trumbull, il mago degli effetti speciali aveva 79 anni

Il regista statunitense Douglas Trumbull aveva visto cose che noi umani non potevamo immaginare, ce le ha mostrate e ci ha imprigionati dentro i nostri sogni di altre realtà. Era lui l'uomo dietro gli effetti speciali di Blade Runner e di altre pietre miliari del cinema di fantascienza come 2001 Odissea nello Spazio, Incontri ravvicinati del terzo tipo e Star Trek: Trumbull è morto all'età di 79 anni.

l'annuncio della figlia sui social

A dare l'annuncio della scomparsa è stata la figlia: "Mio padre è morto al termine di una battaglia fiera contro un tumore al cervello", ha scritto Amy Trumbull su Facebook. Trumbull, ha aggiunto Amy e non si può non essere d'accordo, era "un genio assoluto e un mago", in grado d'immaginare e realizzare effetti speciali che ne hanno fatto un pioniere nella storia del cinema.