Film stasera in TV da non perdere lunedì 24 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 24 gennaio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



I delitti del BarLume, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Ennesimo appuntamento con la nota serie tv crime comedy con Filippo Timi e Stefano Fresi.

Burn After Reading – A prova di spia, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

I fratelli Coen dirigono Brad Pitt, Richard Jenkins, John Malkovich e George Clooney in una spy-comedy.

Film drammatico da vedere stasera in tv



The Father – Nulla è come sembra, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Anthony Hopkins e Olivia Colman in un film premiato con l’Oscar alla sceneggiatura. Un uomo affetto da demenza senile si ritrova in casa una figlia e un genero che non riconosce.

Airport ’77, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Jack Lemmon e James Stewart nel terzo capitolo della saga del genere catastrofico.

Orgoglio e pregiudizio, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Keira Knightley in un film tratto dall’omonimo classico letterario di Jane Austen.

L’ultimo appello, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Chris O’Donnell e Gene Hackman in un legal movie tratto da un libro di John Grisham.

Film di azione da vedere stasera in tv



Il ragazzo invisibile: seconda generazione, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Sequel del film supereroistico italiano diretto da Gabriele Salvatores.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Sequel del famoso film sul coniglio creato da Beatrix Potter.

Film di guerra da vedere stasera in tv



12 Soldiers, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Chris Hemsworth in un film di guerra. Dopo l’11 settembre una squadra di forze speciali viene inviata in Afghanistan per combattere i talebani.

Film biografico da vedere stasera in tv



Le avventure di un matematico, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film biografico sulla figura del matematico ebreo Stanislaw Ulam.

I programmi in chiaro



Non mi lasciare, ore 21:25 su Rai 1

Vittoria Puccini e Alessandro Roja in una miniserie tra il thriller e il crime.

Delitti in Paradiso, ore 21:20 su Rai 2

Serie tv molto fortunata creata da Robert Thorogood ambientata su un’isola.

Report, ore 21:00 su Rai 3

Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Sigfrido Ranucci.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4

Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti e approfondimenti, i principali temi della politica.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave.

Freedom – Oltre il confine, ore 21:23 su Italia 1

Nuovo programma di Roberto Giacobbo che, come sempre, accompagna lo spettatore attraverso misteri e scoperte.

Speciale TG La 7, ore 21:15 su La7

Speciale sull’elezione del Presidente del Repubblica.

Sotto Assedio – White House Down, ore 21:30 su TV8

Channing Tatum e Jamie Foxx in un film d’azione firmato da Roland Emmerich.

E’ già ieri, ore 21:25 su Nove

Remake italiano di “Ricomincio da capo”. Un giornalista italiano a Tenerife si ritrova a dover vivere sempre lo stesso giorno.