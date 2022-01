Guardiani della Galassia 3, Zoe Saldana è Gamora in un video backstage

L'attrice statunitense ha confermato via social di essere impegnata con le riprese del terzo capitolo della saga, atteso in tutto il mondo per la primavera del 2023 Condividi

I fan del franchise Guardiani della Galassia, in attesa da diversi anni del terzo capitolo della storia la cui realizzazione è stata più volte posticipata a causa della pandemia, saranno più che entusiasti nel rivedere in azione Zoe Saldana, una delle protagoniste più amate della saga iniziata al cinema nel 2014. L'attrice statunitense ha svelato sul suo profilo ufficiale Instagram il look di Gamora, l'aliena orfana allevata da Thanos nella saga degli Avengers. Pelle verde e capelli purpurei per l'attrice che oltre a un selfie posta anche un breve video di backstage girato evidentemente in una pausa tra una ripresa e l'altra.



Il video e il selfie di Zoe Saldana approfondimento Guardiani della Galassia Vol. 3, presente Sylvester Stallone Il set di Guardiani della Galassia 3 è in piena attività, una notizia già diffusa prima della fine dello scorso anno in occasione di alcune dichiarazioni concesse alla stampa da James Gunn, confermato come regista del progetto dopo i primi due fortunati capitoli, al cinema nel 2014 e nel 2017.

Gli stessi interpreti non stanno più nella pelle all'idea di tornare a vestire i panni degli eroi che hanno dato visibilità e lustro alle loro già fortunate carriere. Dopo Chris Pratt, che per primo aveva usato Instagram per aggiornare i fan sugli sviluppi della lavorazione (in un video aveva annunciato l'apertura del set), ora tocca a Zoe Saldana fornire qualche anticipazione sul nuovo film e con un selfie ci mostra nel dettaglio il makeup del suo personaggio,Gamora. L'interprete scherza nella didascalia che recita: “Gamora si sentiva carina!”, e aggiunge poi l'hashtag #nofilter con cui ironizza (e sottolinea) il complesso lavoro dei truccatori che le consente di entrare nei panni dell'aliena. In un altro post, un brevissimo video, l'attrice conferma di essere al lavoro in un orario non particolarmente comodo e la vediamo alle prese con una bibita energetica, certamente utile per affrontare il set.

I “Guardiani” tornano nel 2022 approfondimento Guardiani della Galassia Holiday Special, ecco quando sarà ambientato Nella foto di Zoe Saldana riconosciamo il tipico aspetto dell'eroina dalla pelle verde caratterizzata da una sfumatura gialla intorno agli occhi, descritta anche nella rappresentazione a fumetti del suo personaggio. Non ci sono però molte altre notizie rispetto all'evoluzione e al destino di Gamora in questa nuova avventura che sarà al cinema il prossimo 5 maggio 2023. Prima però, in occasione delle feste di Natale 2022 sarà trasmesso Guardians of the Galaxy Holiday Special, sempre diretto da Gunn che ci sta lavorando in contemporanea alle riprese dell'atteso film Marvel; prima ancora dello speciale di Natale sulla piattaforma arriverà anche I am Groot, serie animata composta da cortometraggi al momento ancora senza una data di uscita.