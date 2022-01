Clooney: Lottare per la sala anche se esercenti non vogliono miei film

"Non dobbiamo far morire il cinema in sala e lo dico anche se ultimamente molti esercenti non facevano i salti di gioia per i miei film". George Clooney, dall'Australia sul set con Julia Roberts, parla del futuro del cinema e delle piattaforme in streaming

Non a caso prosegue dicendo: “ Devi sempre combattere. Sto anche girando un film con Brad (Pitt) per Apple ed è un film ad alto budget. Il segreto è che devi lavorare per garantire che ci sia anche un'uscita nelle sale. Non c'è niente di più eccitante che guardare una commedia in una stanza piena di persone o un film spaventoso. Trovo che parte del nostro lavoro sia sempre assicurarci di proteggere l'integrità dei film nelle sale”.

E così Clooney, che è stato avvistato in Australia sul set di “Ticket to Paradise” con Julia Roberts, si unisce al pensiero di altri registi che in questi (ormai) anni di pandemia hanno lottato per far uscire al cinema i loro lavori (come Denis Villeneuve con “Dune” o Christopher Nolan con “Tenet”).

E se la sala per Clooney rimane l’ambizione più “alta”, è anche vero che non gli riserva una stoccata concludendo: “Onestamente i cinema non stavano facendo i salti di gioia da molto tempo per i film che stavo facendo. Mi dicevano cose come “sai quello che fai non è più il nostro genere”.

Quindi le piattaforme di streaming hanno effettivamente aperto una porta per mantenere vive questo tipo di storie”.