I Delitti del BarLume, la recensione della prima storia: "Compro Oro"

Fra proposte di matrimonio e minacciosi turisti italoamericani, si torna a Pineta con "Compro Oro", la prima delle due nuove storie tratta dal mondo del BarLume di Marco Malvaldi. In prima TV assoluta lunedì 17 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno. Disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW

In prima TV assoluta su Sky Cinema, in streaming su NOW e disponibile on demand, lunedì 17 gennaio tornano I delitti del BarLume (LO SPECIALE), con Compro oro, la prima delle due nuove storie Sky Original, coprodotte con Palomar. Tra amori, amicizie e i soliti vecchini impiccioni; lo storico cast, capitanato da Filippo Timi nei panni del barista-investigatore Massimo Viviani, scenderà in campo per risolvere il mistero di un nuovo omicidio a Pineta. Al suo fianco, come sempre, Lucia Mascino nei panni del Commissario Fusco.

IL BRIVIDO RASSICURANTE DEL RISAPUTO approfondimento I Delitti del BarLume, le foto di "Compro Oro" Oramai si sa, su Sky Cinema l’inverno non è tale se non ci sono I delitti del BarLume, il doppio appuntamento di gennaio in cui, sul litorale dell’immaginaria cittadina balneare di Pineta (che in realtà è Marciana Marina, sull’Isola d’Elba), si intrecciano trame gialle, risate vernacolari, baci e abbracci (rigorosamente protetti da mascherina). È così dal lontano 2013, quando Sky decise di trasferire sul piccolo schermo i romanzi gialli del pisano Marco Malvaldi, affiancando Palomar, la casa di produzione di Carlo Degli Esposti, che aveva da qualche anno rivoluzionato il panorama seriale televisivo, adattando per la tv un altro serial letterario della Sellerio, Il commissario Montalbano. Una scommessa vinta, anche grazie all’insediamento in cabina di regia, a partire dalla seconda stagione, di un altro pisano doc - sebbene londinese di nascita - come Roan Johnson; che è stato capace di rendere più che credibile l’umbro Filippo Timi nei panni del toscanissimo protagonista, il barista detective Massimo Viviani, ottenendo un successo quasi decennale: la produzione Sky Original è ormai giunta alla nona stagione, sempre al ritmo di due episodi all’anno, in onda a distanza di una settimana. Quest’anno è la volta di Compro oro, on air dal 17 gennaio; e di A bocce ferme, dal 24. Qual è il segreto di questa longevità? Come in molta serialità – sebbene qui ci si trovi di fronte a due episodi autoconclusivi a stagione, che durano quanto un lungometraggio – sembrerebbe che sia il fascino rassicurante di un quadro risaputo su cui innovare ai margini. In fondo i personaggi sono sempre gli stessi, interpretati per lo più dai medesimi attori (salvo cause di forza maggiore, come il forzato addio al compianto Carlo Monni); e le storie vertono sempre sulla risoluzione di un delitto da parte del protagonista, grazie al soccorso dei vecchini e soprattutto del commissario Fusco. Un’innovazione che, nel corso del tempo, si è andata facendo sempre più marcata. Si pensi ad esempio che l’episodio di cui parliamo oggi non è più tratto da un romanzo di Malvaldi, ma più genericamente dal suo “mondo” creativo, da parte della squadra di sceneggiatori che, oltre al regista, Roan Johnson, comprende Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi. Un processo di progressiva emancipazione dal modello letterario senza tradirne la lettera. Anzi, l’ingresso di nuovi personaggi come, ad esempio, l’assicuratore veneto truffaldino magnificamente reso da Corrado Guzzanti, oppure Beppe, il fratellastro di Massimo interpretato da Stefano Fresi, hanno donato nuova linfa al rodato canovaccio.