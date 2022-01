Berlinale, la rassegna si terrà ma con test anche per vaccinati

Il Festival partirà il 10 febbraio e sarà in presenza. Scongiurata, dopo settimane di dubbi, una nuova edizione online. Ad annunciarlo la direzione che precisa il protocollo che sarà seguito: tampone per tutti, escluso chi ha già ricevuto il booster

La Berlinale non si ferma. Nonostante la risalita dei casi di contagio da Covid (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE MAPPE) in Germania, il Festival del Cinema di Berlino si svolgerà regolarmente in presenza. A scongiurare l'ipotesi di una nuova edizione online come quella del 2021, è stata la stessa organizzazione, che il 12 gennaio ha precisato che per estrema cautela, tutte le persone ammesse saranno sottoposte al test, anche chi è vaccinato.