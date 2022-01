Batgirl, nuove foto dal set: il ritorno di Batman di Michael Keaton

Mentre i professionisti sono all'opera nell'allestimento del set di Glasgow, i rumors intorno a “ Batgirl ” sono invece già ben avviati. Su Twitter gli appassionati delle storie dell'Universo DC si sono già scatenati nel commentare le foto scattate nella città scozzese dove è ambientata la nuova avventura con Leslie Grace nei panni di Batgirl/Barbara Gordon . Gli scatti raccontano in anteprima qualche dettaglio in più sulla trama del nuovo progetto che dovrebbe arrivare in forma di film sulla piattaforma HBO Max entro quest'anno. Sulle mura della città, ridisegnata in senso pop-dark , dei murales confermano la presenza del Batman di Michael Keaton, quest'ultimo già annunciato nei credits rilasciati dalla produzione, ma lo storico Cavaliere Oscuro non è l'unico personaggio recuperato dal passato.

I murales con Keaton, Robin e Black Canary

Le chiacchiere che riguardano la lavorazione del nuovo film di Adil El Arbi e Bilall Fallah, già registi di “Bad Boys for Life”, stanno contribuendo ad innalzare le aspettative per il nuovo progetto del DCEU, DC Extended Universe.

Le ultime settimane prima della fine dell'anno avevano riportato l'attenzione sulla presenza di Michael Keaton, volto storico di Batman nelle indimenticabili produzioni targate Warner Bros., all'interno del nuovo progetto, considerazioni rese valide da una nota diffusa dalla Warner in cui l'attore statunitense figurava come membro del cast principale. “Batgirl” sarebbe dunque il secondo titolo in cui Keaton tornerebbe come Cavaliere Oscuro, l'altro è “The Flash”, sempre prodotto da DC Films la cui uscita è programmata per il prossimo novembre.

Non è chiaro se Keaton tornerà come Batman o come Bruce Wayne ma le nuove foto mostrano un murales dipinto su un muro di mattoni raffigurante il suo Batman, riconoscibile dall'iconico costume del tempo. Accanto a lui, è dipinto Robin, anche lui raffigurato con un costume che riporta alla memoria il personaggio in versione fumetto, più simile a quello delle serie degli anni Sessanta che a quello poi introdotto nei film per il cinema. Ma non è finita qui: sempre dalle foto rubate dal set di Glasgow, altri poster rivelano la possibile presenza di Black Canary, un'altra eroina dell'universo dei fumetti DC comparsa al cinema in “Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn”, interpretata da Jurnee Smollett. L'attrice e cantante, entusiasta del suo personaggio, aveva fatto sapere attraverso i media di settore di essere pronta a calzare nuovamente i panni della supereroina appena ne avrebbe avuto occasione: chissà se l'occasione sarà proprio “Batgirl”.