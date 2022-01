Dal 28 gennaio arriva Sky Cinema 4K

Si accende il 28 gennaio il primo canale in Italia interamente dedicato al cinema in 4K HDR . Sky Cinema 4K sarà disponibile sul canale 313, e si aggiunge agli 11 canali a brand Sky Cinema, offrendo agli abbonati un’esperienza di visione ancora più coinvolgente. Il canale sarà visibile senza costi aggiuntivi per tutti i clienti Sky Cinema con Sky Q via satellite e con servizio opzionale HD o Ultra HD.

Con oltre 120 film alla data di lancio, Sky Cinema 4K avrà una offerta per tutti i generi, tutti i gusti e tutte le età con un palinsesto completo di grandi classici e dei più recenti successi in prima visione, tra cui Fast & Furious 9, nuovo capitolo della saga con Vin Diesel, Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di morto, il secondo capitolo della commedia campione d’incassi con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. E ancora, tra gli altri, C’era una truffa a Hollywood con il super cast capeggiato da Robert De Niro, Morgan Freeman e Tommy Lee Jones, The Father – Nulla è come sembra, toccante pellicola premiata con due Oscar® con Anthony Hopkins e Olivia Colman, e il film d’animazione I Croods 2 - Una nuova era.

Tra i film di library in onda sul canale anche The Amazing Spider-man con Andrew Garfield ed Emma Stone, l’animazione di Cattivissimo Me 2, Men In Black con Tommy Lee Jones e Will Smith, l’iconico Ghostbusters - Acchiappafantasmi con Dan Aykroyd e Bill Murray e pellicole senza tempo come la versione restaurata de Il sorpasso di Dino Risi con Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant.