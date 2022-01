Cyrano, video backstage del film con Peter Dinklage

Cyrano, cosa si vedrà nel film

Come raccontato dagli stessi Peter Dinklage, Haley Bennett e Kelvin Harrison, e dal regista Joe Wright, Cyrano, nei cinema italiani dal 21 gennaio, è tratto dalla celebre commedia Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand (1897). Saranno quindi allo stesso modo protagonisti del film, i lunghi monologhi del poeta e drammaturgo francese, che qui diventano delle incredibili canzoni. Il protagonista è Peter Dinklage, che per l’occasione si è calato nei panni del famoso poeta spadaccino, nella sua lotta interiore e di eterna conquista della bella Roxanne, cui non si dichiara per la paura di non piacere per l’aspetto fisico. Cyrano vede nel suo ricco cast anche Haley Bennett che sarà Roxanne e Kelvin Harrison che interpreterà invece il cadetto Christian, del quale la stessa dama oggetto delle attenzioni di Cyrano, è perdutamente innamorata. A curare la sceneggiatura della trasposizione cinematografica dell’opera è la stessa Erica Schmidt, autrice dell’omonimo musical. “Cyrano de Bergerac è la storia di uno dei triangoli più famosi di sempre. Ma con questo film voglio portare in scena qualcosa di assolutamente nuovo”, ha dichiarato Joe Wright, che per quanto riguarda i personaggi ha aggiunto: “Tutti i personaggi sono imprevedibili. Il che li rende molto umani e capaci di ogni cosa”. “Tutto è così poetico nel film, dalle idee ai costumi alle incredibili location, la musica e la danza”, ha invece ammesso Kelvin Harrison che nella pellicola è Christian, cui ha fatto subito eco la collega Haley Bennett “Joe (Wright) ha creato un bellissimo mondo in cui vivere, recitare ed esistere”. Tutto è raccontato con incredibile passione perché “Joe vive e respira attraverso il cinema” commenta Dinklage.