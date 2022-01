Un successo che non sembra arrestarsi. Nelle scorse ore il magazine CBR ha lanciato la notizia riportata dal Wall Street Journal secondo cui sarebbero aumentati i bambini chiamati con i nomi di alcuni celebri personaggi della saga di Harry Potter ( FOTO ).

È il 2001 quando Harry Potter e la pietra filosofale sbarca nelle sale cinematografiche lanciando definitivamente il successo della saga che in breve tempo si sarebbe imposta come uno dei fenomeni mediatici di maggior successo di sempre nella storia dell’intrattenimento.

Mentre il canale Sky Cinema Harry Potter , acceso dall’1 al 16 gennaio, sta ospitando tutti gli otto film della saga celebrando la reunion Harry Potter 20th Anniversary: Return To Hogwarts a cui hanno preso parte Daniel Radcliffe , Emma Watson ( FOTO ), Rupert Grint e altri membri del cast, CBR ha riportato una notizia che ha subito incuriosito i lettori.

harry potter,i bambini chiamati come i personaggi della saga

Il magazine ha rilanciato l’indiscrezione secondo cui sarebbero aumentati i bambini chiamati con i nomi dei personaggi della saga.

Se infatti nel 2000 non erano state rilevate nascite di bambine chiamate Hermione, vent’anni dopo ne sono state contate novantuno, stessa sorte per il nome Bellatrix che nel giro di due decenni è passato dall’essere dato a zero bambine a ben ventuno.

Inoltre, CBR ha riportato anche l’aumento di bambini chiamati Draco: da quindici nel 2000 a ben centouno nel 2020.