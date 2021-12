Ghostbusters, Sony include il film del 2016 nella Ultimate Collection

Alla fine ha vinto Paul Feig . Ghostbusters, reboot del 2016 con un cast tutto al femminile, entrerà nella Ghostbusters Ultimate Collection , il cofanetto da collezione che raccoglierà tutti i film della saga e che in un primo momento Sony aveva annunciato mancante di quella controversa versione. Oltre ai due film originali diretti da Ivan Reitman e all’ultimo recentissimo Ghostbusters: Legacy del figlio Jason, ci sarà dunque anche la pellicola che ha come protagoniste Melissa McCarty, Kristen Wiig, Leslie Jones e Kate McKinnon.

Feig si era lamentato dell’esclusione su Twitter, non senza un pizzico di sarcasmo. Aveva infatti parlato di una “svista” della Sony, ricordando come anche il suo film fosse parte del franchise (per quanto fuori dalla continuity narrativa dei film dei due Reitman). Ora, secondo quanto segnalato da BleedingCool, Sony ha deciso di metterci una toppa, anche se aggiungendo il film solo in copia digitale, mentre le altre tre saranno proposte su supporto fisico.

UN FILM MAI AMATO DAL FANDOM

leggi anche

Ghostbusters: Legacy, un nuovo spot del film di Jason Reitman

Quella di Sony sembra quasi una decisione salomonica per provare a mettere pace tra Feig e la fandom del franchise, che non ha mai amato quel film, criticato prima ancora che uscisse nelle sale per la sola operazione di gender-swap applicata a dei personaggi considerati troppo iconici per poter essere trasformati. Il film non andò particolarmente bene al botteghino, fermandosi a un incasso di 229 milioni di dollari a fronte di un budget di 144.