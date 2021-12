The Batman, pubblicato il nuovo trailer del film

Nelle scorse ore l’account Instagram ufficiale del film The Batman ha regalato al pubblico il nuovo trailer del lavoro diretto da Matt Reeves riscuotendo immediatamente consensi straordinari tanto da contare già più di 80.000 like e oltre mezzo milione di visualizzazioni .

Due anni trascorsi a pattugliare le strade nei panni di Batman, incutendo timore nei cuori dei criminali, hanno immerso Bruce Wayne nelle ombre di Gotham City. Contando solo su pochi alleati - Alfred Pennyworth, il tenente James Gordon - tra la corruzione di funzionari e figure di alto profilo, il vigilante solitario si è innalzato a unica incarnazione della vendetta tra i suoi concittadini.

Quando un killer inizia a prendere di mira l'elite di Gotham con una serie di sadiche macchinazioni, una sequenza di indizi criptici spedisce il Più Grande Detective del Mondo in un'indagine nel sottobosco criminale, dove incontra personaggi come Selina Kayle / Catwoman, Oswald Cobblepot / Il Pinguino, Carmine Falcone e Edward Nashton / Enigmista. Nel momento in cui le prove indicheranno una spietata verità e la portata dei piani del criminale diverrà chiara, Batman dovrà costruire nuovi legami, smascherare il colpevole e imporre la giustizia sull'abuso di potere e sulla corruzione che hanno per troppo tempo piagato Gotham City.