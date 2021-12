E' il compleanno del cinema, 126 anni fa la prima proiezione pubblica

approfondimento

"Apocalypse Now", il film di Francis Ford Coppola compie 40 anni

A realizzare il primo film della storia della celluloide sono i due fratelli Auguste e Louise Lumière che un anno prima hanno inventato e brevettato il Cinematographe, un apparecchio in grado di riprendere e proiettare le immagini (16 fotogrammi al secondo che si succedono su di una pellicola interna) su di uno schermo bianco. Si tratta di una piccola scatoletta compatta e pratica, trasportabile con molta facilità e che non ha bisogno di corrente. I Lumière sono ben decisi a far conoscere questa loro invenzione. Per questo viaggiano di continuo tra Parigi, Londra e New York per far apprezzare i loro nuovi racconti in movimento. La stampa e l’intellighenzia del tempo non prendono troppo sul serio questa nuova trovata, parlando di trucchi di magia o al massimo relegandola ad un oggetto inutile perché troppo simile alle lanterne magiche, molto in voga in quel periodo.