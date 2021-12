Come un gatto in tangenziale, miglior film di Natale di sempre per Sky

La commedia , una produzione Wildside, società del gruppo Fremantle, e Vision Distribution, in collaborazione con Sky, era stata già premiata con il Biglietto d’oro nel 2018 e poi nuovamente vincitrice del Biglietto d’oro 2021 per il secondo capitolo, come film italiano tra più visti della stagione cinematografica 2020-2021.

Dati da record per il secondo capitolo della commedia , già campione d’incassi al cinema, diretta da Riccardo Milani con Paola Cortellesi e Antonio Albanese: “Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto” ha totalizzato 1.425.000 spettatori medi (su Sky Cinema Uno, Sky Uno/+1, Sky Cinema Christmas e on demand) con 2.219.278 contatti unici , share 2,91% e una permanenza al 64% , risultando il miglior film di Natale di sempre e miglior esordio degli ultimi 5 anni su Sky.

Paola Cortellesi e Antonio Albanese sono Monica e Giovanni, due anime molto diverse del nostro Paese che tornano a scontrarsi e incontrarsi, ma questa volta, forse, la loro storia d’amore non è più così impossibile. Nel cast Sonia Bergamasco è ancora una volta Luce, la prima moglie di Giovanni, sofisticata e snob che diventerà inaspettatamente in qualche modo complice di Monica. Claudio Amendola è il coloratissimo e tatuatissimo Sergio, l'ex marito di Monica che entra ed esce regolarmente dalla galera. Tornano in azione anche la star della tv Franca Leosini nel ruolo di se stessa e le gemelle Alessandra e Valentina Giudicessa nella parte delle due sorelle di Monica, affette da “shopping compulsivo”. Si uniscono al cast Sarah Felberbaum nel ruolo della nuova compagna di Giovanni, una manager in carriera, e Luca Argentero nei panni di don Davide, un sacerdote che fa bene il suo mestiere e proprio per questo viene preso di mira dai suoi stessi parrocchiani.

COME UN GATTO IN TANGENZIALE – RITORNO A COCCIA DI MORTO è disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW