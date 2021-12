The Northman, trailer del film con Alexander Skarsgard e Nicole Kidman

Azione, violenza e vendetta nel trailer di “The Northman”, la nuova affascinante pellicola diretta da Robert Eggers , l'apprezzato regista di opere come “The Witch” e “The Lighthouse”. Anche per questo lavoro, che arriverà nei cinema il prossimo aprile , il trentottenne regista statunitense ha puntato su grandi nomi di Hollywood e il cast questa volta è davvero sorprendente.

La trama: un principe vichingo in cerca di vendetta

approfondimento

Sarà senza dubbio uno dei titoli più rilevanti della prossima stagione e il trailer, diffuso online da Focus Features, non fa che confermare le aspettative del pubblico e degli addetti ai lavori sull'ultima opera di Eggers, di cui si discute già dallo scorso anno. Le immagini del trailer esteso offrono un assaggio delle atmosfere cupe legate all'ambientazione nordica del film. Protagonista della vicenda, ambientata in un passato mitico e ancestrale collocato nel X secolo, lo svedese Alexander Skarsgard, qui un principe vichingo assetato di vendetta fin dall'infanzia, quando ha visto morire suo padre assassinato per mano di uno zio che puntava al regno. Il ragazzo scappa terrorizzato ma cresce con la missione di difendere la vita di sua madre e riscattare la sua stirpe. Eggers ha riscritto la storia del principe nordico Amleth rivestendo di nuovo smalto un classico immortale. La sceneggiatura è opera dello stesso regista che si è avvalso della collaborazione del poeta e scrittore islandese Sjón che ha legato suo nome alla cantante e compositrice Björk fin dagli anni Novanta e la musicista islandese è proprio una delle straordinarie sorprese del cast.

Nel cast Nicole Kidman, William Dafoe e Björk

Il trailer, che offre una buona anticipazione del grande lavoro richiesto da “The Northman” le cui riprese sono state bloccate a marzo 2020 a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), mostra anche la cantante e producer islandese nelle vesti della strega slava, il suo personaggio nel film. Come certamente sapranno gli appassionati di musica, la poliedrica artista non è nuova all'ambiente cinematografico e già in passato ha recitato in film poi diventi di culto come “Dancer in the Dark” di Lars Von Trier. Björk è solo una delle stelle di un firmamento che conta alcuni tra i più amati protagonisti di Hollywood. Oltre a Skarsgard, il film conta sulla presenza di Nicole Kidman ed Ethan Hawke, madre e padre del principe, e di Anya Taylor-Joy e Willem Dafoe, co-protagonista nel film precedente di Eggers, “The Lighthouse”, insieme a Robert Pattinson. L'inconfondibile tocco dell'autore, regista intenso e dotato di una visione molto personale, è confermato inoltre dalla presenza di alcuni dei professionisti che hanno già lavorato agli ottimi film precedenti di Eggers, tra questi, il direttore della fotografia Jarin Blaschke e la montatrice Louise Ford.