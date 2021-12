Il regista palermitano osannato per il suo “Chiamami col tuo nome” sta montando la sua nuova fatica cinematografica, “Bones and All”, ma nel frattempo ha girato un mediometraggio a sfondo natalizio per il marchio del colosso del low cost spagnolo. Collaborando ancora una volta con Michael Mitnick, lo sceneggiatore con cui aveva già lavorato per il film con Julianne Moore ispirato alla collezione di alta moda di Valentino, “The Staggering Girl”. Il mitico attore statunitense veste i panni di Santa Claus

Luca Guadagnino ha diretto un film della durata di 43 minuti intitolato O Night Divine, un progetto realizzato per il brand di Zara che vede come protagonista il mitico attore statunitense John C. Reilly.



Il protagonista di capolavori come I fratelli Sisters (il film del 2018 diretto da Jacques Audiard, sua prima opera in lingua inglese) e di ...e ora parliamo di Kevin con Tilda Swinton qui si cala in un personaggio che definire iconico sarebbe riduttivo: veste i panni di Babbo Natale!



Questo mediometraggio è infatti a sfondo natalizio e racconta di un gruppo di persone le cui vite si intrecceranno proprio durante la notte di Natale.

È ambientato in un hotel di montagna a St. Moritz, in Svizzera, in cui i protagonisti vivranno non poche avventure, tra i bagordi dei festeggiamenti. Potete guardare il mediometraggio completo nel video che trovate in fondo a questo articolo.



Oltre a John C. Reilly nella parte di Santa Claus, nel cast troviamo anche Alex Wolff, Hailey Gates, Samia Benazzouz, Chloe Park, Valerio Santucci, Francesca Figus, Tania Hanyoung Park e Shi Yang Shi.