Film stasera in TV da non perdere giovedì 2 dicembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 2 dicembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatico da vedere stasera in tv



State a casa, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Dark comedy ambientata durante la pandemia. Quattro giovani in una casa saranno travolti da una serie di eventi nefasti.

Motherless Brooklyn, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Edward Norton protagonista e regista di un noir-poliziesco ambientato a Brooklyn. Un detective con la sindrome di Tourette indaga sull’uccisione del suo mentore.

Miss Julie, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Jessica Chastain e Colin Farrell in un dramma ambientato nell’Irlanda del Nord del 1890.

12 anni schiavo, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film premio Oscar che racconta la storia di Solomon Northup, violinista di colore nato libero e poi venduto come schiavo.

Moonlight mile – Voglia di ricominciare, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Jake Gyllenhaal, Dustin Hoffman e Susan Sarandon in un dramma familiare.

This must be the place, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Sean Penn in un film di Paolo Sorrentino. Un ex star del rock si mette alla ricerca dell’uomo che umiliò suo padre in un campo di sterminio.

Sopravvissuti, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Margot Robbie e Chris Pine in una pellicola drammatica. Due uomini e una ragazza scoprono di essere gli unici sopravvissuti a un cataclisma nucleare.

Film commedia da vedere stasera in tv

Aspettando il re, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Tom Hanks è un americano che cerca di vendere un futuristico sistema di teleconferenze al governo saudita.

Natale in affitto, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Commedia con Ben Affleck e James Gandolfini. Tornato nella sua casa d’infanzia, un manager affitta la famiglia che ci abita.

Olè, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Massimo Boldi e Vincenzo Salemme in una commedia di Carlo Vanzina. Due professori che accompagnano delle classi in Spagna saranno rivali in amore.

Natale a 4 zampe, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Massimo Boldi e Maurizio Mattioli in una commedia. Due amici aprono un hotel per cani.

Film di azione da vedere stasera in tv



Non Stop, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Liam Neeson e Juliane Moore in un action. I passeggeri di un aeroplano vengono minacciati, un uomo deve salvare la situazione.

Attacco al potere 2, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Secondo capitolo della saga action con Gerard Butler e Morgan Freeman. Un gruppo di terroristi progetta una strage a Londra.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Balto e Togo – La leggenda, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Avventura ispirata a una storia vera. In Alaska un uomo e due cani partono alla ricerca del siero per la difterite.

Film thriller da vedere stasera in tv



An imperfect murder – Un delitto imperfetto, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Alec Baldwin e Sienna Miller in un thriller. Un’attrice di successo uccide il suo fidanzato violento per legittima difesa e ne nasconde il cadavere.

I programmi in chiaro



Un professore, ore 21:25 su Rai 1

Alessandro Gassmann protagonista di una nuova serie targata Rai. La vita di un professore di filosofia tra l’insegnamento e il privato.

Quelli che…ore 21:20 su Rai 2

Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran in un programma che mischia attualità, comicità e sport.

Tonya, ore 21:20 su Rai 3

Margot Robbie nel biopic su Tonya Harding, controversa pattinatrice al centro di uno scandalo.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4

Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, che tratta l’attualità del nostro Paese.

Zelig, ore 21:20 su Canale 5

Ritorna il varietà in cui alcuni comici si esibiscono con il ritorno di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada alla conduzione.

The War – Il pianeta delle scimmie, ore 21:20 su Italia 1

Nono film complessivo della nota saga. Cesare e le sue scimmie affrontano un conflitto mortale.

Piazzapulita, ore 21:15 su La 7

Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e sociale a conduzione di Corrado Formigli.

Il tesoro dell’Amazzonia, ore 21:30 su TV8

Dwayne “The Rock” Johnson e Sean William Scott in una commedia d’azione. Un avventuriero deve ritrovare il figlio di un miliardario.

Il contadino cerca moglie, ore 21:25 su Nove

Nuova edizione del reality in cui alcuni contadini dovranno scegliere alcune donne con cui convivere in una fattoria.

Sparita nel nulla – Il caso Elena Ceste, ore 21:25 su Nove

Nel gennaio 2014 una ragazza scompare nel nulla e il caso tiene sulle spine tutto il Paese.