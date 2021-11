The Tragedy of Macbeth, nuovo teaser trailer del film di Joel Coen

Dopo il trailer ufficiale, un nuovo frammento di pochi secondi rivela una scena inedita dell'atteso adattamento di Joel Coen con Denzel Washington e Frances McDormand

Il nuovo teaser reso disponibile online da A24 non fa che accrescere la curiosità per “The Tragedy of Macbeth”, l'adattamento dell'immortale e omonima opera teatrale di Shakespeare scritto e diretto da Joel Coen che farà presto il suo debutto al cinema e in tv. Il film sarà infatti disponibile da Natale in alcune sale selezionate degli Stati Uniti; in tv, su AppleTV +, ariverà invece a partire dal 14 gennaio.

La scena madre nel nuovo teaser approfondimento Frances McDormand, da Nomadland a Fargo: 10 film con l'attrice candidata all'Oscar Quaranta secondi di puro incanto per gli occhi e per le orecchie: il nuovo teaser di “The Tragedy of Macbeth” non fa che confermare le impressioni raccolte fino a qui del nuovo film per la tv di Joel Coen di cui avevamo già avuto un'anteprima attraverso il trailer ufficiale. Protagonisti di questa breve clip, le star che animeranno questa nuova versione della tragedia.

Il teaser mostra inequivocabilmente una “scena madre”, quella dell'uccisione del re per mano di Danzel Washington - delitto la cui complice è, naturalmente, Lady Macbeth, qui interpretata da Frances McDormand. Re Duncan nella versione di Joel Coen è impersonato da Brendan Gleeson, qui mostrato rapidamente. Ma non sono solo gli attori a rendere la scena straordinaria: regia, musiche e fotografia concorrono a restituire tutta la magia del prodotto già in questo breve frammento.