No alla violenza sulle donne, i 9 film di Sky Cinema

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Sky Cinema Due propone una rassegna di film, tra cui spicca la prima visione di "La vita che verrà - Herself". I titoli sono disponibili anche nella collezione on demand.

La Vita che verrà - Herself

approfondimento

Alle 21.15 appuntamento con la prima visione diretta da Phyllida Lloyd (Mamma mia!, The Iron Lady). Il film racconta la storia di Sandra, che dopo molto tempo, trova finalmente il coraggio di fuggire con le sue due figlie da un marito violento. In lotta contro una società che sembra non poterla proteggere e con l’obiettivo di creare un ambiente accogliente per le bambine, decide di costruire da sola una casa tutta per loro. Non tutto andrà bene ma durante l’impresa troverà la forza di ricostruire la sua vita e riscoprirà se stessa, anche grazie all’appoggio di un gruppo di persone disposte ad aiutarla e a darle sostegno. Sandra e le sue figlie la nuova vita che verrà per fortuna non sarà mai più come quella di prima.

La maratona "No alla violenza sulle donne" si chiude con BOMBSHELL – LA VOCE DELLO SCANDALO, che ricostruisce il caso Roger Ailey, potente capo di Fox News licenziato perché accusato di molestie sessuali da diverse dipendenti; e THE TALE, il dramma HBO con Laura Dern nei panni di una donna che ripercorre la relazione proibita avuta con due adulti quando aveva 13 anni.