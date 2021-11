Piccole donne, arriva su Netflix il film di Greta Gerwig

Un film dal ricco cast, che vede la regista Greta Gerwig candidata per la seconda volta agli Oscar, riproponendo la coppia Saoirse Ronan e Timothée Chalamet Condividi

Piccole donne di Greta Gerwig è l’ultimo adattamento del classico di Louisa May Alcott. Giunto al cinema il 9 gennaio 2020, è stato uno degli ultimi film a non subire l’effetto Covid, rispettando il calendario. Una pellicola dal ricco cast che è stata aggiunta al catalogo Netflix, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick

approfondimento Piccole Donne, 3 motivi per cui la trama è sempre attuale Un grande successo di pubblico e critica. Una conferma importante per Greta Gerwig, candidata nuovamente agli Oscar dopo Lady Bird. Inizialmente scelta per realizzare la sceneggiatura, venne poi annunciata come regista. L’Academy ha candidato la pellicola a sei premi Oscar, tra cui miglior film, migliore attrice protagonista, migliore sceneggiatura non originale, miglior colonna sonora originale e migliori costumi. Soltanto in quest’ultima è risultata vincitrice, premiando Jacqueline Durran.