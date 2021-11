Harry Potter, Emma Watson e l'emozione per la reunion. Il post

Harry Potter e la Pietra Filosofale compie 20 anni. Due decenni sono trascorsi dall’arrivo al cinema della prima pellicola della saga fantasy tratta dai romanzi di J. K. Rowling, il cui successo è planetario. La vita degli attori coinvolti nel cast è cambiata radicalmente e i protagonisti si ritroveranno in una reunion su HBO Max , appena annunciata e già molto attesa. Un progetto in stile Friends Reunion, in grado di coinvolgere differenti generazioni.

Un modo speciale per festeggiare il nuovo anno, dal momento che l’evento sarà caricato sulla piattaforma streaming a partire dall’ 1 gennaio 2022 . In occasione dell’annuncio Emma Watson ha pubblicato alcune foto ricordo, accompagnate da un post emozionante, che ha rapidamente fatto il giro del web.

Il post di Emma Watson

I fan di Harry Potter si sono emozionati nel leggere le parole di Emma Watson, che sul proprio profilo Instagram ha dato libero sfogo alle proprie emozioni. I set della saga fantasy, forse la più famosa al mondo, occuperanno sempre un posto speciale nel suo cuore.

“Harry Potter è stata la mia casa, la mia famiglia e il mio mondo. Hermione è ancora il mio personaggio preferito di tutti i tempi. Credo un giornalista una volta disse quanto fosse irritante il fatto che ripetessi in un’intervista quanto mi sentissi fortunata. È qualcosa che so bene.

Sono fiera di quello che siamo riusciti a creare come attori, ma anche di come i bambini siano diventati giovani adulti. Guardo ai miei compagni di set e sono così orgogliosa di chi sono diventati come persone. Sono fiera del fatto che fossimo gentili gli uni con gli altri, supportandoci.

Ringrazio i fan per aver continuato a mostrare tutto il proprio supporto anche molto dopo la conclusione dell’ultimo capitolo. Non vi sarebbe magia senza di voi. Sento ancora la mancanza della crew che ha realizzato questi film. Grazie per tutto il vostro duro lavoro. So bene come il vostro contributo spesso venga ignorato. Felice 20esimo anniversario Potterheads”.

Harry Potter reunion, chi ci sarà

Maggior spazio verrà ovviamente dato ai tre protagonisti, ovvero Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint. Al loro fianco ci sarà anche il regista Chris Columbus. Ecco gli altri attori che si mostreranno durante la reunion: