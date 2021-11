Film stasera in TV da non perdere mercoledì 24 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 24 novembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



Wanted – Scegli il tuo destino, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Angelina Jolie e James McAvoy in un film tratto da un fumetto. Un anonimo impiegato diventa un assassino.

L’ultimo boyscout, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Bruce Willis e Damon Wayans in un action. Un ex agente in disgrazia e un campione di football indagano su un omicidio.

Never Back Down – Mai arrendersi, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Sean Faris, Amber Heard e Cam Gigandet in un film ambientato nel mondo delle MMA.

Three Kings, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



George Clooney e Mark Wahlberg in un film di guerra e azione. Alcuni soldati americani decidono di impossessarsi di un terreno in cui è presente un tesoro.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Anna Rosenberg, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Claudia Gerini protagonista di una pellicola che parla di femminicidio.

Film commedia da vedere stasera in tv



Chalet Girl, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Felicity Jones in una commedia romantica. Una skateboarder che abbandona i suoi sogni per lavorare in uno chalet scopre lo snowboard.

Il funerale è servito, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Chris Rock e Martin Lawrence nel remake americano della commedia inglese Funeral Party.

Tutti per Uma, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Pietro Sermonti in una commedia. L’attività della famiglia di un’azienda vinicola viene risollevata dall’arrivo di una principessa.

La versione di Barney, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Paul Giamatti, Dustin Hoffman e Rosamund Pike nella storia tratta dall’omonimo best-seller.

Una top model nel mio letto, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Commedia francese con Kristin Scott Thomas. Paparazzato con l’amante, un miliardario deve convincere la moglie che le cose non siano come sembrano.

Mediterraneo, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Premio Oscar per questo film di Gabriele Salvatores, con Diego Abatantuono. La storia di un gruppo di soldati italiani che si ritrova su un’isoletta greca.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Cocoon – Il ritorno, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Sequel del film cult. Gli arzilli vecchietti, ormai immortali, tornano sulla Terra ma le cose sono cambiati.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Lanterna Verde, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Film supereroistico tratto dai fumetti DC Comics con Ryan Reynolds protagonista.

Film di animazione da vedere stasera in tv



Asterix e il regno degli Dei, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Asterix e Obelix devono combattere alcuni invasori in questo film di animazione.

Film thriller da vedere stasera in tv



After Life, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Liam Neeson e Christina Ricci in un thriller. Dopo un incidente, una ragazza si risveglia in un obitorio.

I programmi in chiaro



Bohemian Rhapsody, ore 21:25 su Rai 1



Rami Malek nel film che racconta la storia di Freddie Mercury e dei Queen.

Mare Fuori 2, ore 21:20 su Rai 2



Seconda stagione della serie con Carolina Crescentini ambientata nel carcere minorile di Nisida.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3



Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4



Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d’informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana.

Storia di una famiglia perbene, ore 21:20 su Canale 5



Fiction con Simona Cavallari e Giuseppe Zeno come protagonisti.

Wolverine: L’Immortale, ore 21:20 su Italia 1



Secondo film in solitaria dedicato al personaggio di Wolverine, con Hugh Jackman.

Non è l’Arena, ore 21:15 su La7



Massimo Giletti conduce un contenitore di attualità, politica e temi sociali da approfondire.

X Factor 2021, ore 21:15 su TV8



Nuova edizione del talent show musicale più famoso al mondo, con Ludovico Tersigni in conduzione.

Accordi e disaccordi live, ore 21:15 su Nove

Andrea Scanzi e Luca Sommi conducono un talk show che parla di politica, attualità e non solo.