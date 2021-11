"Sono un uomo che guarda sempre al futuro, per questo non ho mai molto tempo per i rimpianti". Così l'attore si racconta a Sky TG24 in occasione dell'uscita del suo ultimo lavoro, al cinema dal 18 novembre. Un film romantico in cui ricoscersi. Diretto da Amanda Sthers, con nel cast anche Jean Reno

Pierfrancesco, per te questo è un ruolo insolito o certamente diverso dai tuoi ultimi lavori. Cosa ti ha spinto ad accettarlo?

È vero, sono stato, soprattutto ultimante, chiamato a recitare ruoli di uomini forti, decisionisti, con una leadership di qualche tipo mentre Alexander, uno dei motivi per cui mi è piaciuto molto sin dall’inizio è che non ricalcava questo tipo di mascolinità. In più mi piaceva che questa delicatezza d’animo in qualche modo la trovassi vicina a me, così come mi piaceva moltissimo il fatto che a raccontare quest’uomo con le sue fragilità e le sue contraddizioni, fosse una donna. La regista Amanda Sthers lo fa in maniera molto particolare perché non guarda a quest’uomo in maniera materna e nemmeno come fosse un antagonista. Mi è finalmente sembrato un bel modo per guardare noi 'maschi'.

Come mai Alexander e Laura non riescono mai davvero a 'trovarsi'?

È un storia d’amore sempre inseguita però queste storie al cinema sono belle da vedere anche perché magari ci fanno apprezzare di più il fatto che a noi è andata in una maniera diversa. Il tempo in realtà nel film è un altro dei protagonisti, perché proprio il tempo può determinare la realizzazione di una storia d’amore o la sua non riuscita, quando questi incontri fatali non riescono ad avverarsi.