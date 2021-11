Cops 2, il cast: parlano Guglielmo Poggi e Dino Abbrescia

La squadra del commissariato di Apulia è più in forma che mai, ed è pronta a tornare in azione in Cops 2, in prima assoluta lunedì 6 e 13 dicembre su Sky Cinema Uno e disponibile anche in streaming su NOW e On Demand.



Oltre ai veterani come Nicola e Benny the Cop, il team del commissario Cinardi può contare su giovani leve ormai rodate come Tommaso e su una vera e propria new entry, sebbene in via informale, come Tonino alias zu Tore: a raccontare che cosa ne sarà di loro nei due nuovi episodi di Cops sono gli stessi attori che li interpretano, ovvero Guglielmo Poggi e Dino Abbrescia.