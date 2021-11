Film stasera in TV da non perdere giovedì 11 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 11 novembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



Jack Reacher – La prova decisiva, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Tom Cruise e Rosamunde Pike in un action. Un ex poliziotto torna in scena per indagare su una strage.

Power Rangers, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Film tratto dalla nota serie tv sui ragazzi dai poteri eccezionali che dovranno salvare il mondo.

Jason Bourne, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Quinto film sulla saga di Jason Bourne, ancora con Matt Damon come protagonista.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Ragazzi miei, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Clive Owen protagonista di un emozionante film drammatico ispirato a una storia vera.

Michael Clayton, ore 21:15 su Premium Cinema 2



George Clooney interpreta un avvocato che si trova di fronte a un dilemma etico durante una causa.

Frozen, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Una gita in montagna tra amici si trasforma in incubo quando rimangono bloccati su una seggiovia.

Film commedia da vedere stasera in tv



Parto col folle, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Robert Downey Jr. e Zach Galifianakis in una commedia on the road. Un uomo si ritrova ad attraversare l’America con un eccentrico sconosciuto.

Smetto quando voglio – Masterclass, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Secondo capitolo della trilogia cinematografica con Edoardo Leo. Su richiesta della polizia, la banda viene riunita per fermare il dilagare delle smart drugs.

La bomba, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Alessandro Gassmann e Rocco Papaleo in una commedia. Due attori arrivano in America per sfondare ma finiscono a lavorare per dei gangster.

Film romantico da vedere stasera in tv



Per sfortuna che ci sei, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Un consulente coniugale con una vita sentimentale disastrosa s’innamora di una designer.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Le streghe, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Anne Hathaway protagonista di un adattamento cinematografico di un classico d’infanzia. Un orfano finisce per ritrovarsi nel bel mezzo di un raduno di streghe.

Film di guerra da vedere stasera in tv



Salvate il soldato Ryan, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Tom Hanks e Matt Damon in un capolavoro di Steven Spielberg. Un plotone deve salvare un soldato superstite.

Film horror da vedere stasera in tv



Willy’s Wonderland, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Nicolas Cage è un custode di un locale fatiscente che scopre dei diabolici pupazzi animati.

Film biografico da vedere stasera in tv



Worth – Il patto, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Michael Keaton e Stanley Tucci in un biopic. Un avvocato incaricato di risarcire le vittime dell’11 settembre si scontra con lobby e burocrazia.

Penguin Bloom, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Naomi Watts in un’emozionante storia vera. Paralizzata dopo un incidente, una donna trova la forza per curare una gazza ferita.

I programmi in chiaro



Un professore, ore 21:25 su Rai 1



Alessandro Gassmann protagonista di una nuova serie targata Rai. La vita di un professore di filosofia tra l’insegnamento e il privato.

Quelli che…ore 21:20 su Rai 2



Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran in un programma che mischia attualità, comicità e sport.

Che fine ha fatto Baby Jane?, ore 21:20 su Rai 3



Franca Leosini torna con un nuovo programma per scoprire che fine hanno fatto i protagonisti di “Storie Maledette”.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4



Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, che tratta l’attualità del nostro Paese.

D’iva, ore 21:20 su Canale 5



Due serate evento per celebrare la carriera di Iva Zanicchi, con grandi ospiti.

Jack Reacher – Punto di non ritorno, ore 21:20 su Italia 1



Tom Cruise torna a vestire i panni di Jack Reacher nel secondo capitolo della saga.

Piazzapulita, ore 21:15 su La 7



Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e sociale a conduzione di Corrado Formigli.

Inferno, ore 21:30 su TV8



Tom Hanks diretto da Ron Howard nel terzo capitolo della saga dei libri di Dan Brown.

Il contadino cerca moglie, ore 21:25 su Nove



Nuova edizione del reality in cui alcuni contadini dovranno scegliere alcune donne con cui convivere in una fattoria.