Ravenna Nightmare Film Festival, anello d'oro per The Alternate

Sono The Alternate di Alrik Bursell e Night Games di Henny Amanm i vincitori della XIX edizione del Ravenna Nightmare Film Fest. Il primo si è imposto nella categoria per i lungometraggi, vincendo l'Anello d’Oro, il secondo ha conquistato invece l'Anello d'Argento riservato al miglior cortometraggio. A stabilire i vincitori, il pubblico votante in sala e sulla piattaforma di streaming MYmovies.it. In più per la sezione Lungometraggio, è stato anche consegnato il Premio della Critica per la Miglior Regia di Lungometraggio a Post Mortem di Pèter Bergendy.