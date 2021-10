ToHorror Fantastic Film Fest, vince "Midnight in a Perfect World"

Il film filippino 'Midnight in a Perfect World' di Dodo Dayao, atipica storia di fantasmi 'digitali' sospesa tra fantascienza e case infestate, ha vinto la 21/a edizione di ToHorror Fantastic Film Fest. Ha ritirato il premio l'attrice protagonista Glaiza de Castro. Menzione speciale e premio del pubblico sono entrambi andati al taiwanese 'The Sadness' di Rob Jabbaz, uno degli horror più sovversivi degli ultimi anni. Il concorso cortometraggi ha visto vincere lo statunitense 'Inheritance' di Annalise Lockhart; premio del pubblico al danese 'In the Soil' di Casper Kjeldsen, distribuito tra l'altro dalla torinese Lights On.

Nel concorso animazioni, attribuito il primo premio alla stop motion francese 'Heart of Gold' di Simon Filliot; menzione speciale a 'Just a Guy' di Shoko Hara, folle messa in scena in passo uno della corrispondenza fra tre donne e il serial killer Richard Ramirez. Premio del pubblico a 'Little Miss fate' di Joder Von Rotz.