Indiana Jones 5, cameraman trovato morto in hotel

La produzione del quinto capitolo della saga cinematografica di Indiana Jones (LA GALLERY COL CAST) subisce un improvviso lutto. Nic Cupac, un cameramn di 54 anni impegnato nelle riprese del nuovo film con Harrison Ford atteso per il giugno 2023, è stato trovato morto nella sua camera d'albergo a Fes, in Marocco,. Il decesso sarebbe dovuto a cause naturali, ha fatto sapere la Walt Disney Studios che produce il film dopo aver acquistato i diritti della saga dalla Paramount nel 2013. Le riprese sono state sospese perché la troupe era molto scossa.