The Interpreter, Jake Gyllenhaal protagonista del film di Guy Ritchie

Stando a quanto riportato in esclusiva dal magazine Deadline, le riprese inizieranno il 10 gennaio 2022 in Spagna

Nuovo impegno cinematografico all’orizzonte per l’attore, classe 1980. Nelle scorse ore Deadline ha rivelato in esclusiva i dettagli del film con la regia di Guy Ritchie. The Interpreter è il titolo della produzione di genere action-thriller con protagonista Jake Gyllenhaal nei panni di un soldato impegnato ad aiutare il suo interprete.

The Interpreter, la produzione approfondimento Jake Gyllenhaal su Jennifer Aniston: “Le scene di sesso? Una tortura" L’idea della pellicola è stata sviluppata dal regista dopo alcune conversazioni con soldati e interpreti. Jake Gyllenhaal sarà il sergente John Kinley, in missione in Afghanistan con Ahmed, chiamato ad aiutarlo per poter sopravvivere.

approfondimento The Guilty, è uscito il trailer ufficiale del film con Jake Gyllenhaal Una volta tornati negli Stati Uniti d’America, il soldato verrà a conoscenza del fatto che Ahmed e la sua famiglia non avranno ricevuto il passaggio per il suolo a stelle e strisce come promessogli, per questo motivo l’uomo deciderà di ripartire in aiuto dell’amico e della famiglia.