Film stasera in TV da non perdere giovedì 28 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 28 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in tv



Mine, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Armie Hammer in un film italiano in cui un militare si ritrova in un campo minato tra la vita e la morte.

Manhattan Nocturne, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Adrien Brody in un palpitante thriller. Un giornalista si fa convincere da un’attraente sconosciuta a indagare sulla morte del marito.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Figli del sole, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Film iraniano sullo sfruttamento minorile a livello lavorativo. Alcuni ragazzini devono scavare un tunnel per trovare un tesoro.

Diario di uno scandalo, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Cate Blanchett e Judi Dench in un film drammatico. Una professoressa s’innamora di un suo alunno e una matura collega promette ritorsioni.

American Pastoral, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Ewan McGregor, Jennifer Connely e Dakota Fanning in un drama tratto da un romanzo di Philip Roth.

Film commedia da vedere stasera in tv



Uno di famiglia, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Pietro Sermonti interpreta un professore che salva la vita a uno studente che appartiene a una famiglia di malavitosi.

Bounce, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Ben Affleck e Gwyneth Paltrow in un film romantico. Uno scambio di biglietti aerei cambierà per sempre le vite di due persone.

Uomo d’acqua dolce, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Commedia di e con Antonio Albanese. Un uomo che ha perso la memoria si allontana da casa e ritorna dopo 5 anni.

Film romantico da vedere stasera in tv



Someone, Somewhere, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Commedia romantica ambientata in Francia. Due gemelli di sesso diverso cercano il vero amore.

Film di azione da vedere stasera in tv



Resident Evil: Afterlife, ore 21:15 su Sky Cinema Halloween



Milla Jovovich nel quarto capitolo della saga cinematografica ispirata al noto videogioco.

Tenet, ore 21:00 su Sky Cinema Action



John David Washington nel nuovo blockbuster di Christopher Nolan. Un agente CIA deve manipolare le leggi del tempo per affrontare una nuova minaccia.

Transporter 3, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Jason Statham nel terzo capitolo di questa action saga. Stavolta Frank Martin deve trasportare due sacchi e una giovane ragazza ucraina.

Kong: Skull Island, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Spettacolare reboot di King Kong con Tom Hiddleston, Brie Larson, John Goodman e Samuel L. Jackson.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Non mi uccidere, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Alice Pagani in una storia d’amore dark. Una ragazza si trasforma in una strana creatura durante la relazione con un ragazzo misterioso.

Film di animazione da vedere stasera in tv



Paddington, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Personaggio ispirato ai libri di Michael Bond. Un giovane orso parte per l’Inghilterra in cerca di una vita migliore.

I programmi in chiaro



Fino all’ultimo battito, ore 21:25 su Rai 1

Violante Placido, Fortunato Cerlino e Loretta Goggi in una fiction. Un primario di cardiochirurgia malato di cuore si mette in cima alla lista per i trapianti a discapito di giovani pazienti.

Porto Azzurro, un carcere sotto sequestro, ore 21:20 su Rai 2

Drammatica cronaca dell’evento nel quale un gruppo di detenuti prese in ostaggio per 7 giorni alcuni lavoratori del carcere di Porto Azzurro, sull’Isola d’Elba.

Papillon, ore 21:20 su Rai 3

Rami Malek e Charlie Hunnam in un drama ambientato in un carcere. Due condannati si alleano per fuggire.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4

Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, che tratta l’attualità del nostro Paese.

Andiamo a quel Paese, ore 21:20 su Canale 5

Ficarra e Picone sono due precari del Sud che mettono a punto una strategia per vivere a carico dei parenti pensionati.

Fast & Furious 8, ore 21:20 su Italia 1

Ottavo capitolo dell’ormai lunghissima saga cinematografica, con Vin Diesel e Dwayne “The Rock” Johnson.

Piazzapulita, ore 21:15 su La 7

Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e sociale a conduzione di Corrado Formigli.

Inferno, ore 21:30 su TV8

Tom Hanks diretto da Ron Howard nel terzo capitolo della saga dei libri di Dan Brown.

Il contadino cerca moglie, ore 21:25 su Nove

Nuova edizione del reality in cui alcuni contadini dovranno scegliere alcune donne con cui convivere in una fattoria.