approfondimento

Vita da Carlo, il teaser trailer della serie con Carlo Verdone

Si tratta di un progetto particolare per Verdone, per la prima volta alle prese con una produzione televisiva. Alla Festa del Cinema saranno proiettate le prime quattro puntate dello show che vede il regista e attore impegnato in prima persona sul set accanto a Nicola Guaglianone, Ciro Zecca, Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni, oltre che a una serie di ospiti speciali che compariranno nei vari episodi.



Dall’altro lato abbiamo Frank Miller, che con il suo lavoro ha rivoluzionato il fumetto made in USA (e non solo). A lui è dedicato il documentario di Silenn Thomas, presentato nella Selezione Ufficiale, Frank Miller: American Genius, in cui si ripercorre la carriera e si prende in esame l’influenza di quello che è un vero e proprio “genio americano”.