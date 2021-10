Diario di una schiappa, trailer del film animato dai libri di Kinney

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nel reboot animato del film del 2010 diretto da Thor Freudenthal. Se la pellicola di 11 anni fa era tratta dal capostipite della serie di libri per ragazzi scritta dall'autore e fumettista statunitense, questa sarà un adattamento globale, curato dallo stesso Kinney. Si tratta della prima animazione dedicata ai suoi libri, dato che tutti i precedenti erano in live-action. Arriverà il 3 dicembre su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

È stato pubblicato il trailer ufficiale del film d'animazione “Diario di una schiappa”, l'attesissimo reboot animato della pellicola in live-action del 2010 allora diretta da Thor Freudenthal (e allora tratta dal primo capitolo dalla serie di libri per ragazzi scritta dall'autore e fumettista statunitense Jeff Kinney).



Questa nuova pellicola, la prima di animazione dedicata ai bestseller di Kinney, arriverà il 3 dicembre in esclusiva su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Racconterà le avventure ispirate ai libri tra i più popolari di sempre della storia della letteratura per ragazzi.



Il trattamento visivo, l'animazione per intenderci, è perfettamente aderente alle illustrazioni originali di Jeff Kinney, con la differenza che questa pellicola sarà sviluppata in grafica 3D.



Si tratterà della trasposizione cinematografica dell'opera letteraria omnia (o quasi), non solo di quella che fa da capostipite alla saga firmata da Kinney.



Potete vedere il trailer ufficiale del film d’animazione “Diario di una schiappa” nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.